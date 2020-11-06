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75-летие Победы

В Забайкалье издали аудиокнигу для слабовидящих об истории советско-японской войны

Авторы проекта рассчитывают, что издание станет первым в череде аналогичных звуковых книг о регионе

ЧИТА, 6 ноября. /ТАСС/. Специализированная библиотека для слабовидящих и незрячих Забайкальского края и Забайкальский государственный университет (ЗабГУ) издала звуковую книгу для слабовидящих по истории советско-японской войны августа-сентября 1945 года. Книга посвящена 75-летию Великой Победы, сообщила в пятницу пресс-служба вуза.

"К звуковой книге прилагается интерактивная карта с "говорящим" карандашом. Слабовидящий читатель (слушатель) прикладывает карандаш к определенному участку карты и в звуковой форме получает информацию о населенном пункте и событиях, произошедших в нем в период с августа по сентябрь 1945 года. Авторы проекта надеются, что это издание станет первым в череде аналогичных звуковых книг по истории Забайкалья и приграничных с ним территорий", - говорится в сообщении.

За основу авторы проекта взяли работу доктора исторических наук Владимира Дацышена, изданную к 70-летию Великой Победы в 2015 году. Кафедра истории историко-филологического факультета ЗабГУ участвовала в редактировании текста, озвучивал книгу артист Забайкальского краевого драматического театра Алексей Плетнев.

Теги
РоссияЗабайкальский край75-летие Победы
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