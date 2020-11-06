Флешмоб бизнеса "Надень маску и живи открыто" охватил более 4,5 млн человек в России

"Суть флешмоба, стартовавшего 5 ноября, - побудить посетителей ресторанов, кафе, баров, торговых центров, салонов красоты, фитнес-клубов задуматься, что несоблюдение ими масочного режима приведет к потере привычного для них комфорта. Из-за отказа посетителей выполнять требования, связанные с использованием в общественных местах средств индивидуальной защиты, предприятия подвергаются штрафным санкциям вплоть до приостановки их деятельности. Акцией бизнес хочет сказать, что соблюдение правил - не прихоть предпринимателей, а необходимость, которая позволит бизнесу функционировать в непростых условиях, не опасаясь закрытия", - отметила Татулова.

МОСКВА, 6 ноября. /Корр. ТАСС Наиль Шахвалиев/. Свыше 4,5 млн человек в России охватил флешмоб "Надень маску и живи открыто", который инициировали российские бизнесмены при поддержке департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы. Об этом сообщила в пятницу ТАСС общественный уполномоченный в сфере малого и среднего предпринимательства (МСП) Анастасия Татулова.

По ее словам, акцию в первый же день поддержали московские предприятия, компании и учреждения других регионов почти всех отраслей. "Флешмоб подхватили предприниматели не только Москвы, но и других регионов России. В нем участвует более 600 ресторанов и кафе, более 400 представителей фитнес-индустрии, более 800 салонов красоты. К предпринимателям присоединяются и общественные пространства, парки, галереи, театры, музеи, а также торговые центры, банки и офисы. Охват составил более 4,5 млн человек", - сказала собеседница агентства, уточнив, что охват планируется расширить в ближайшие дни.

По словам общественного уполномоченного, наибольшее число обращений от бизнеса с начала осени связано именно со штрафами за отсутствие средств защиты у сотрудников или за обслуживание клиентов без масок. Так, несоблюдение масочного режима для юридического лица грозит штрафом до 300 тыс. рублей, для индивидуального предпринимателя - до 50 тыс. рублей. За повторное нарушение на них налагается штраф до 1 млн рублей или приостанавливается деятельность на срок до 90 суток.

"Штрафы в таком размере для микробизнеса, малых и средних предприятий являются неподъемными. Ранее предприниматели и столичный штаб по защите бизнеса неоднократно обращались к мэру Москвы с тем, чтобы заменить первичный штраф предупреждением, в целом пересмотреть размеры штрафов для бизнеса. Что касается флешмоба, то мы вышли к департаменту предпринимательства и инновационного развития Москвы с инициативой перенацелить систему санкций на агитацию, просветительскую и профилактическую работу. И получили от них поддержку. Благодаря такой совместной работе акция была запущена", - уточнила Татулова.

Суть флешмоба

Чтобы стать участником флешмоба, предприниматель должен разместить на входе в свои организации плакат "Надень уже эту маску", макет которого можно скачать на сайте акции.

Кроме того, предприниматели могут снять и выложить на сайтах своих компаний и на страницах в социальных сетях видеообращения или написать об акции, сопроводив информацию хэштегами #мывместе, #наденьужеэтумаску.

Флешмоб поддержали почти все отрасли

Акцию поддержали не только в Москве, но и других регионах. Как рассказала ТАСС общественный уполномоченный по защите прав предпринимателей индустрии красоты, учредитель федеральной сети салонов маникюра и педикюра "Пальчики" Нина Литвинова, в beauty-индустрии флешмоб подхватили в 46 регионах России - предприниматели активно снимают просветительские видеоролики и публикуют посты в социальных сетях.

"Это отличный пример единства и солидарности власти, бизнеса и жителей городов. Если мы все вместе объединимся даже вокруг такой задачи, как ношение маски, - это позволит бизнесу продолжать работать дальше, а жителям - не изменить свой привычный уклад жизни", - отметила она.

Общественный уполномоченный по культуре в Москве Мария Ольшанская рассказала ТАСС, что к акции присоединился Мосгорпарк, в ведение которого входят 54 парковых территории города, а также ВДНХ, креативные кластеры. "Посыл такой: для того, чтобы все излюбленные жителями и гостями столицы места - галереи, выставочные залы, музеи, театры и так далее - оставались открыты, следует просто носить маски, - прокомментировала она. - Информацию о флешмобе я направила и в другие регионы. Сейчас частные и государственные предприятия присоединяются к ней, в том числе в Туле, Калуге, Липецке, Тюмени, Челябинске, Екатеринбурге".

Президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольга Киселева сказала ТАСС, что более 400 фитнес-клубов присоединились к акции. По ее словам, этот флешмоб быстро перерос из московского в общероссийский, что видно по отметкам в разных регионах.

"Акция позволяет еще раз сообщить нашим клиентам, потребителям фитнес-услуг о том, что если человек не соблюдает простые требования - входить в фитнес-клуб в маске или измерить температуру на входе, - то надзорные органы этот фитнес-клуб либо штрафуют, либо могут закрыть на 90 дней, и заниматься спортом будет просто некуда ходить. Нам очень хочется донести, что соблюдение этих простых правил повлияет на то, смогут ли фитнес-клубы в принципе работать. Мы уже имеем случаи, когда клубам были выписаны штрафы за нарушение мер безопасности клиентами, но, к сожалению, негативная реакция клиентов на требования надеть маску, измерить температуру все равно присутствует", - призналась Киселева.

Подхватили флешмоб также торговые центры, сказал ТАСС президент организации "Союз торговых центров: Россия, Белоруссия, Казахстан", которая объединяет 250 управляющих торговых центров и 500 торговых центров, Булат Шакиров. Он убежден, что информация, переданная гражданам через посты, видео и плакаты, повысит исполнение требования о соблюдении масочного режима. "Мы сейчас используем любые механизмы, чтобы бизнес продолжал работать в это нестабильное время. Поэтому инициативу поддерживаем. Любые ограничения, даже самые непопулярные, - это лучше, чем закрытие бизнеса", - заключил он.