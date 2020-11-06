В горах Сочи к началу зимнего сезона появится канатная дорога нового поколения

СОЧИ, 6 ноября. /ТАСС/. Канатная дорога нового поколения будет открыта в горах Сочи к горнолыжному сезону. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе курорта "Роза Хутор".

"Главное новшество предстоящего зимнего сезона - это ввод в эксплуатацию канатной дороги нового поколения D-Line производства Doppelmayr (Австрия). Это первый подъемник такого типа в России. Он располагается на Южном склоне хребта Аибга и протянется до отметки 2 200 м над уровнем моря", - сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что перепад высот на подъемнике составит 600 м. Протяженность новой канатной дороги - 2 тыс. м, она пройдет параллельно действующему кресельному подъемнику "Эдельвейс". Ее пропускная способность составит 2,4 тыс. человек в час. "Данная канатная дорога станет на курорте 30-й по счету, она уже получила название "Вероника", - добавили в пресс-службе.

Сочи является одним из самых популярных круглогодичных городов-курортов в России. По итогам 2019 года турпоток в Сочи составил 6,2 млн человек, а общий турпоток Краснодарского края - около 17,3 млн отдыхающих. В зимний период прошлого года курорты Кубани посетили более 800 тыс. человек, что на 3% больше, чем за аналогичный период 2018 года. При этом большая часть отдыхающих выбрала Сочи.

В зимний период наиболее популярными в городе среди туристов являются горнолыжные курорты Красной Поляны: "Роза Хутор", "Красная Поляна" (бывший "Горки город") и горно-туристический центр "Газпром". Они включают в себя 110 горнолыжных трасс разного уровня сложности, 64 канатные дороги, гостиничную инфраструктуру, а также развлечения и возможности проведения конгрессных мероприятий.

"Роза хутор" - крупнейший олимпийский объект XXII Олимпийских и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи, расположенный в часе езды от международного аэропорта Адлер. Горнолыжные трассы общей протяженностью 102 км спроектированы лучшими мировыми экспертами.