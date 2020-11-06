В Тулузе неизвестный подарил медикам розы

ПАРИЖ, 6 ноября. /ТАСС/. Десятки сотрудников Тулузской больницы при Федеральном институте биологии получили букеты роз от незнакомца. Об этом говорится в сообщении медучреждения в Twitter.

"Щедрый аноним раздал букеты роз сотрудникам больницы. Большое спасибо, персонал был в восторге", - выразили свою благодарность врачи. Как заметно из опубликованных фотографий, незнакомец разместил букеты роз на капотах припаркованных возле учреждения автомобилей.

Радиостанция France Bleu напоминает, что ранее эта больница уже получала в качестве благодарности за труд в условиях пандемии пиццу и шоколад.

Во времена первого карантина многие французы по собственному желанию поощряли медицинских работников. В частности, производители вина раздали сотрудникам больниц около 5 тыс. бутылок шампанского, шеф-повара известных ресторанов и шоколатье направляли им свои кулинарные шедевры, производители известного французского печенья LU направили медикам 10 тыс. упаковок своей продукции, сделав на каждом печенье особый отпечаток с благодарностью. Французские военные летчики из пилотажной группы Patrouille de France поддержали медперсонал госпиталя в Ницце, нарисовав в небе французский флаг.

Согласно распоряжению президента Франции Эмманюэля Макрона, в стране с 30 октября сроком как минимум до 1 декабря повторно введен режим самоизоляции из-за роста случаев инфицирования коронавирусом. Закрыты кафе, рестораны, бары, спортивные залы, запрещена работа магазинов с товарами, не относящимися к предметам первой необходимости.

Выход на улицу разрешен только для поездки на работу, по неотложным семейным делам, для визита к врачу, получения социальной помощи, для явки в суд. Во всех случаях заполняется специальный бланк с указанием имени, фамилии, возраста и места рождения, адреса проживания и времени выхода на улицу. Штраф за нарушение правил карантина составляет €135.

Согласно последним данным, с начала эпидемии во Франции выявлено более 1,6 млн случаев заражения коронавирусом.