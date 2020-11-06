В Карелии на борьбу с пандемией коронавируса и ее последствиями направили 5,3 млрд рублей

ПЕТРОЗАВОДСК, 6 ноября. /ТАСС/. Объем дополнительных расходов на борьбу с пандемией коронавируса, поддержку бизнеса и занятости населения в Карелии в этом году составил 5,3 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщил министр экономического развития республики Олег Ермолаев.

"5,3 млрд рублей было направлено на борьбу с ковидом и на оказание мер поддержки в экономике", - рассказал собеседник агентства, добавив, что 3,6 млрд рублей из этой суммы были предоставлены из средств региональной казны.

Помимо федеральной поддержки, средства на борьбу с новой инфекцией изыскивали за счет других расходных статей, заложенных в бюджет на 2020 год. Речь идет в том числе о сэкономленных на отмене праздничных мероприятий к столетию Карелии деньгах: как ранее сообщал ТАСС, это 167 млн рублей. "Конечно, мы пересматривали подходы. Если где-то мы планировали направлять средства на развитие, то в этот период мы приняли решение направить средства на поддержу экономики", - добавил Ермолаев.

Что касается ущерба от коронавируса, связанного с недополученными доходами регионального бюджета, то прогноз по итогам года в правительстве республики стал более оптимистичным. Если весной Минфин Карелии сообщал о 10 млрд рублей, которые республика может недополучить в конце года, то сегодня речь идет о 7,7 млрд рублей. По оценке министра экономического развития Карелии Олега Ермолаева, этого удалось достичь за счет разнообразных мер поддержки и достаточно высокой открытости экономики в период пандемии - на территории Карелии крупные производства и стройки не останавливались даже весной.

"Основная выпадающая сумма - по налогу на прибыль (около 6 млрд рублей). Дело в том, что несмотря на достаточно высокий рост промышленного производства, сложившийся у нас в 2020 году, наша экономика традиционно была экспортно ориентированной. За счет снижения цен на экспортируемые виды товаров, прибыль предприятий снизилась - цены снизились, соответственно снизилась и выручка, и прибыль", - пояснил глава регионального ведомства.

На сегодняшний день на компенсацию выпадающих доходов республика получила из федерального бюджета 2,2 млрд рублей. Как подчеркнул Олег Ермолаев, работа с правительством РФ по оказанию дальнейших мер поддержки региону продолжается.