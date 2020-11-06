Посол России в Абхазии опроверг слухи о попытках изнасилования врача из РФ

СУХУМ, 6 ноября. /ТАСС/. Никакой попытки изнасилования врача из РФ, приехавшей в Гудаутский госпиталь в Абхазии не было. Об этом заявил в пятницу журналистам на брифинге посол России в Абхазии Алексей Двинянин.

Ранее в одном из Telegram-каналов сообщалось о попытке изнасилования врача, прибывшей из Екатеринбурга на помощь в Гудаутский госпиталь для заболевших COVID-19.

"Официально заявляю, что никакой попытки изнасилования и самого факта изнасилования не имело место. Это подтверждает российское посольство, администрация президента Абхазии и МВД республики. Имело место традиционное абхазское гостеприимство, досадно превысившее норму. Инцидент был оперативно исчерпан", - заявил посол.

Группа из Екатеринбурга приехала на смену врачам из Москвы и Калининграда, работавшим в Гудаутском госпитале и в четверг заступила на дежурство.