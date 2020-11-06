"Мелодия" выпустила цифровое издание юбилейного концерта группы "Цветы" и Стаса Намина

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Звукозаписывающая фирма "Мелодия" выпустила цифровое издание аудио- и видеоверсии юбилейного концерта группы "Цветы" и Стаса Намина, прошедшего в 2019 году и посвященного 50-летию коллектива. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба компании.

"Стас Намин, группа "Цветы" и фирма "Мелодия" представляют цифровое издание аудио- и видеоверсии юбилейного концерта "Цветы - 50" в Кремле. Концерт состоялся 19 ноября 2019 года в честь полувекового юбилея группы "Цветы", а выход официального цифрового релиза приурочен к дню рождения создателя и лидера коллектива Стаса Намина (8 ноября - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении.

В концерте приняли участие музыканты из ранних составов группы "Цветы", в частности, Александр Слизунов, Игорь Саруханов, Александр Малинин, а также гости концерта - Алла Пугачева, Жанна Агузарова, Стив Риффкин, Сергей Мазаев, группа "Чайф", Дмитрий Ревякин, Гарик Сукачев и другие. Записи их выступлений также представлены в цифровом издании.

"Это был тот редкий случай, когда зал действительно пел все песни вместе с музыкантами, а "Летний вечер" зрители спели сами, без группы. Коллектив исполнил тридцать своих песен разных лет, как известных и давно любимых слушателями, так и новых. С группой "Цветы" пели артисты Театра Стаса Намина, а также известные приглашенные музыканты, в том числе один из лучших в мире бас-гитаристов и вокалистов Марко Мендоза и один из лучших барабанщиков мира Кенни Аронофф, которые работают с "Цветами" уже около десяти лет", - рассказали в "Мелодии".

Альбом доступен на платформах Apple Music, Яндекс.Музыка, YouTube и Spotify.