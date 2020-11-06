Эксперт считает, что Россия скоро достигнет плато по коронавирусу

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Россия выйдет на плато по числу заразившихся новой коронавирусной инфекцией в ближайшее время, оно сохранится до весны следующего года. Такое мнение выразил в пятницу вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альштейн в интервью телеканалу РБК .

"Я думаю, что мы <...> [достигнем] плато в ближайшее уже время, и так, на этом плато, с небольшими колебаниями, будем жить до весны", - сказал он.

Альштейн также отметил, что летальность от коронавирусной инфекции в России снизилась в 3-4 раза относительно аналогичного параметра, регистрируемого весной этого года. "То, что мы имели весной, сильно отличается от того, что мы имеем сейчас, летальность [от коронавирусной инфекции] упала, по меньшей мере в три - четыре раза", - сказал он.

Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов сообщил, что стабилизация ситуации с коронавирусом в России начнется, когда суточные показатели прироста новых заболевших в течение восьми дней будут стабильны, а индекс распространения вируса не будет превышать единицы.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 48 млн человек, свыше 1,2 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 1 712 858 случаев заражения, выздоровели 1 279 169 человек, умерли 29 509. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.