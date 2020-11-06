Власти Смоленской области окажут материальную помощь родным погибших на пожаре в Ельне

ТАСС, 6 ноября. Губернатор Смоленской области Алексей Островский поручил оказать материальную помощь родным погибших при пожаре в Ельне 7 человек, в том числе пятерых детей, сообщили в пресс-службе обладминистрации.

"Глава региона Алексей Островский высказал слова глубокого соболезнования родным и близким погибших при пожаре, который произошел этой ночью в Ельне, а также дал поручение руководителям профильных органов исполнительной власти оказать им материальную помощь. <...> Губернатор поручил начальнику Департамента по социальному развитию Елене Романовой оперативно выехать в Ельню, чтобы детально разобраться в ситуации и на месте решать все возникающие вопросы", - говорится в сообщении на сайте обладминистрации.

Также по указанию губернатора к месту происшествия направлен психолог. "Региональные власти не оставят их один на один с бедой. Поддержим, поможем пережить горе, насколько это возможно", - приводит пресс-служба слова Островского.

Пожар возник около 00:30 мск 6 ноября в частном доме в городе Ельня. После тушения были обнаружены тела пятерых детей и двоих взрослых. 27-летний хозяин дома с ожогами спины госпитализирован в местную больницу. На учете в системе органов профилактики данная семья не состояла, характеризуется положительно.

Региональным следственным управлением СК РФ возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам"). Проверку по факту происшествия проводит областная прокуратура. "Прокуратура по факту гибели людей при пожаре проводит проверку, выясняются все обстоятельства произошедшего. На место выехал прокурор региона и его заместитель", - сказали ТАСС в пресс-службе прокуратуры Смоленской области.