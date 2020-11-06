Новая партия лекарств для лечения коронавируса на дому поступила в Амурскую область

БЛАГОВЕЩЕНСК, 6 ноября. /ТАСС/. Вторая партия лекарств для лечения пациентов с СOVID-19 поступила в Амурскую область. Медикаменты уже начали передавать в лечебные учреждения для дальнейшего распространения среди больных, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

"В регион поступили препараты для амбулаторного лечения амурчан с СOVID-19, сегодня их начали передавать в медицинские организации. Заключаются новые контракты на поставки лекарств", - говорится в сообщении.

В октябре Минздрав региона получил первую партию лекарств для лечения коронавируса в домашних условиях, а также партии лекарств для медицинской профилактики педагогам в возрасте старше 50 лет и работникам станций скорой помощи, поликлиник, приемных отделений. На приобретение медикаментов было выделено 33,6 млн рублей.

По данным правительства региона, на лечении в медучреждениях, подведомственных Минздраву области, находится 4,3 тыс. пациентов с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция", из них на стационарном лечении почти 1,3 тыс. человек, на амбулаторном - 3 тыс. человек.

"Что касается средств индивидуальной защиты, то амурские медики ими обеспечены на срок от двух недель до месяца, заключены новые контракты и ожидаются поставки", - отметили в региональном Минздраве.

В Амурской области зарегистрировано 7 382 случая коронавирусной инфекции, 63 человека умерли.