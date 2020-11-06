В Оренбурге депутаты продлили единовременные выплаты начинающим городским врачам на 5 лет

ТАСС, 6 ноября. Депутаты городского совета Оренбурга приняли решение о продлении единовременных выплат начинающим врачам до 2025 года. Они положены семьям с детьми, или выплачивающим ипотеку, сообщила в пятницу пресс-служба горсовета.

"Молодые врачи, которые после учебы останутся работать в государственных медицинских организациях Оренбурга, как и в прошлые годы, могут рассчитывать на материальную поддержку из муниципального бюджета", - говорится в сообщении.

Изначально депутаты голосовали за продление выплат на 2021 год, однако по предложению мэра города деньги будут выплачиваться до 2025 года. "Для имеющих на иждивении одного или двух несовершеннолетних детей выплата составляет 50 000 рублей, воспитывающие троих и более детей могут получить 200 000 рублей. Тем, кто имеет жилищный кредит (займ), предусмотрена частичная компенсация на приобретение жилья в размере 100 000 рублей", - добавили в пресс-службе.

По словам председателя горсовета Ольги Березневой, с 2016 года на работу в медицинские учреждения города привлечены 185 специалистов, среди них терапевты, хирурги, рентгенологи, онкологи, эндокринологи, врачи скорой помощи. Продление выплаты будет предусмотрено в программе "Социальная поддержка жителей города Оренбург".