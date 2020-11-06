Разрешение на дистанционную продажу лекарств в РФ получили более 240 аптечных организаций

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Более 240 аптечных организаций в России на сегодняшний день получили разрешение на продажу лекарств в дистанционном формате. Об этом в пятницу сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Павел Пугачев.

"Те цифры, которые мы сегодня имеем, которые зарегистрированы в Росздравнадзоре и обеспечивают дистанционную торговлю лекарствами, - это у нас 242 организации, которые уже получили такое разрешение. Нам кажется, что это уже в принципе достаточное количество для того, чтобы говорить о том, что рынок пошел по этому пути, и нам нужно вместе с ними синхронно двигаться", - сказал он на круглом столе комитета Госдумы по охране здоровья на тему: "Совершенствование телемедицинских технологий в здравоохранении".

Пугачев добавил, что уже запланированы пилотные проекты в ряде регионов для того, чтобы отработать технические и организационные детали по дистанционной продаже лекарств. "Дистанционная торговля рецептурными лекарственным препаратами не может существовать без электронных рецептов. Здесь нам очень важны все механизмы на уровне федерального Минздрава и региональных органов управления здравоохранения", - заключил он.

В начале апреля президент России Владимир Путин подписал закон о порядке дистанционной продажи лекарственных препаратов, в том числе рецептурных. Согласно документу, розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения (за исключением лекарственных препаратов, отпускаемых по рецепту, наркотических, психотропных, а также спиртосодержащих лекарственных препаратов с объемной долей этилового спирта свыше 25%) может осуществляться аптеками дистанционным способом. Согласно закону, новые нормы не коснутся продажи лекарств по рецептам, однако в условиях ЧС и при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, правительство РФ будет вправе установить временный порядок дистанционной торговли отдельными рецептурными лекарственными препаратами. Таким правом кабмин может воспользоваться до конца 2020 года.