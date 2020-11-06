В России за сутки выявили 20 582 заразившихся коронавирусом. Это максимум за пандемию

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 20 582, это максимальный показатель в стране за все время пандемии. Общее количество инфицированных выросло до 1 733 440, сообщили журналистам в пятницу в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

В относительном выражении, по данным штаба, прирост увеличился до 1,2%.

Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Республике Дагестан, Чувашской Республике (по 0,6%), Ханты-Мансийском АО, Московской области, Республике Татарстан, Свердловской области (по 0,7%), Карачаево-Черкесской Республике, Республике Ингушетия, Кабардино-Балкарии, Республике Марий Эл, Мордовии и Краснодарском крае (по 0,8%).

Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом составило 1 171 в Санкт-Петербурге - это максимум с начала пандемии, 605 - в Московской области, 431 - в Нижегородской области, 369 - в Архангельской и 317 - в Краснодарском крае.

Всего в настоящее время в РФ болеют 407 429 человек.

Число выздоровевших россиян, у которых ранее диагностировали коронавирус, за сутки возросло на 16 955, это максимум с начала пандемии. В общей сложности в стране уже вылечились 1 296 124 человека, или 74,8% всех инфицированных. Днем ранее их доля составляла 74,7%.

В частности, за сутки были выписаны по выздоровлению 563 пациента в Санкт-Петербурге, 439 - в Московской области, 424 - в Республика Бурятия, 405 - в Воронежской области, 380 - в Волгоградской области, 369 - в Орловской области, 355 - в Ульяновской области.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 378 против 292 днем ранее. Всего от инфекции умерли 29 887 человек. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 1,72%, следует из данных штаба.

За сутки скончались 54 пациента в Санкт-Петербурге, 17 - в Ростовской области, 14 - в Московской области, 12 - в Республике Коми, по 11 в Иркутской области и Бурятии.