Около 3,4 млрд рублей направят на модернизацию первичного звена владимирских медучреждений

ВЛАДИМИР, 6 ноября. /ТАСС/. Администрация Владимирской области до конца 2023 года получит 3,4 млрд рублей из федерального бюджета на модернизацию первичного звена системы здравоохранения. Об этом в пятницу сообщается на сайте администрации региона.

"До конца 2023 года региону на эти цели будет направлено из федерального бюджета 3,4 млрд рублей. Финансирование продолжится и в последующие годы", - говорится в сообщении.

Как уточняется, модернизация будет проходить с 2021 по 2025 год. Она позволит повысить доступность и качество первичной медицинской помощи для жителей сельских территорий, поселков и городов с численностью населения до 50 тыс. человек.

В ближайшие три года в регионе в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения будут построены 38 современных объектов здравоохранения, в том числе фельдшерско-акушерские пункты, амбулатории и поликлиники. Кроме того, до конца 2023 года 41 объект здравоохранения ожидает капитальный ремонт, в двух учреждениях пройдет реконструкция. По программе модернизации будет закуплено более 906 единиц медицинского оборудования, включая цифровые рентген-аппараты, маммографы, аппараты для ультразвукового исследования, дефибрилляторы и другую современную технику, предусмотрено приобретение 116 единиц транспорта.