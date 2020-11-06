Нарышкин: школьные курсы краеведения и отечественной истории должны быть взаимосвязаны

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Курсы преподавания в школах отечественной истории и краеведения должны быть связаны между собой, а пособия по региональной истории должны соответствовать историко-культурному стандарту. Об этом заявил в пятницу председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин в ходе онлайн-встречи с финалистами конкурса краеведов, работающих с молодежью.

"В недавно утвержденной концепции преподавания курса "История России", разработанной экспертами Российского исторического общества, закреплен принцип многоуровневого представления истории. Он предполагает, что параллельно с освоением основной образовательной программы учащийся должен получать сведения и об истории своего родного края, истории своей семьи. На этом близком и доступном материале гораздо проще осваивать навыки работы с источниками, приобретать опыт самостоятельной исследовательской деятельности. Первостепенной задачей в этой связи становится гармонизация региональной и отечественной истории, а также поддержка наставников и учителей, способных увлечь школьников своим предметом", - сказал он.

Нарышкин напомнил, что актуальной остается задача совершенствования механизмов экспертизы учебных пособий по региональной истории. "Считаю целесообразным проанализировать их на предмет соответствия историко-культурному стандарту, и в тех регионах, где это необходимо, взяться за обновление содержания учебного курса. Думаю, что финалистам конкурса было бы правильно принять участие в этой большой работе", - сказал он.

Председатель Российского исторического общества отметил, что на конкурс краеведов, работающих с молодежью, в этом году поступило более 700 заявок, а отбор финалистов осуществляли более 40 региональных отделений общества. "Краеведение - это исключительно важное направление просветительской работы, значение которой в своем прошлогоднем послании Федеральному собранию РФ особо подчеркнул президент России Владимир Путин. Хотел бы, обращаясь к финалистам, поблагодарить вас за ваш колоссальный и благородный труд, за ваших замечательных учеников, за вашу искреннюю преданность своему делу. <…> Знакомство с историей малой родины часто становится первой ступенью на пути к изучению истории нашего великого Отечества", - добавил Нарышкин.

О конкурсе

Конкурс краеведов, работающих с молодежью, организован Российским историческим обществом и фондом "История Отечества" и реализован при поддержке Фонда президентских грантов. Проект направлен на поддержку краеведов, способствующих воспитанию и просвещению молодежи, популяризации истории своей малой родины в молодежной среде. К участию в конкурсе приглашались не только учителя школ и педагоги дополнительного образования, но и работники учреждений культуры, представители некоммерческого сектора. Предметом конкурсной оценки стали достижения конкурсантов в области патриотического воспитания и исторического просвещения молодежи. Тематика конкурса в этом году - 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.

128 финалистов, которые станут участниками онлайн-конференции, определены по итогам регионального этапа. Каждый из них награжден денежной премией в размере 50 тыс. рублей. Кроме того, почетные I, II и III места в рамках каждого региона были распределены между ними по итогам онлайн-презентации работ перед Федеральным экспертным советом, которая прошла в рамках Всероссийского краеведческого фестиваля "История малой родины - история Победы".