В Самарской области будет развернуто более 700 коек для долечивания пациентов с COVID-19

САМАРА, 6 ноября. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Самарской области планирует развернуть более 700 коек на санаторно-курортных площадках для долечивания пациентов с коронавирусом. Об этом аккаунте регионального Минздрава в Instagram сообщил министр здравоохранения области Армен Бенян. Заболевшие будут направляться на реабилитацию после стационарного лечения и улучшения самочувствия.

"Сейчас таких коек уже 120, в ближайшее время более 700 коек по области будут включены в систему оказания реабилитационной помощи. Ряд пациентов после программы в стационаре при улучшении [состояния], при отсутствии зависимости от кислорода будут переводиться на санаторно-курортные койки", - написал Бенян.

Первой площадкой, принявшей на реабилитацию пациентов с коронавирусом, стал санаторий "Можайский". Он является частью Самарской областной клинической больницы имени Середавина, на базе которой развернут ковидный госпиталь. На прошлой неделе в санатории находились 27 человек, которые перенесли заболевания органов дыхания, пневмонию. С ними работают врачи нескольких направлений: терапевты, инструкторы ЛФК, в дальнейшем планируется подключить кардиологов.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Самарской области на 6 ноября зарегистрировано 17 078 случаев коронавируса, из которых 14 854 пациента выздоровели, 310 человек умерли. За последние сутки инфекция подтвердилась у 188 человек. В связи с ростом заболеваемости в регионе планируется увеличить коечный фонд для пациентов с коронавирусом до 7 тыс. мест. В Самарской области действует режим самоизоляции для жителей старше 65 лет. Также власти рекомендовали работодателям перевести беременных женщин на удаленный формат работы. Ограничения коснулись и школьников: после каникул, с 9 ноября ученики 6-11 классов будут обучаться дистанционно, школьники 1-5 классов - в очном формате. Также детям запрещено посещать ТЦ без родителей или законных представителей.