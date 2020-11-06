Спрос на дальневосточные гектары вырос после разрешения брать их возле Владивостока

ВЛАДИВОСТОК, 6 ноября. /ТАСС/. Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике (АРЧК) отметило высокий спрос на дальневосточные гектары в Приморском крае после того, как в регионе разрешили брать участки в пригородах Владивостока и Находки. Ранее эти территории были буферными, и действие программы "Дальневосточный гектар" на них не распространялось, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе АРЧК.

Новые территории, доступные для получения земли по программе "Дальневосточный гектар", открылись в конце октября вокруг Владивостока и Находки. Для этого буферные зоны в Партизанском районе уменьшили на 6,2 тыс. га, в Надеждинском районе - на 3,5 тыс. га, в Шкотовском районе - на 13 тыс. га.

"Наибольший интерес у граждан в рамках программы "Дальневосточный гектар" вызывает земля в населенных пунктах или вблизи крупных региональных центров. Именно такие территории открылись в Приморье, что и объясняет скачок спроса на земельные участки. Так, в первую неделю октября в Приморском крае было подано 73 заявления, а в последнюю неделю месяца (после отмены буферных зон вблизи Владивостока и Находки - прим. ТАСС) - 325 заявлений. Вместе с субъектами Дальневосточного федерального округа (ДФО) мы и дальше планируем планомерно вести работу по открытию к предоставлению новых гектаров - важно, чтобы у людей был максимальный выбор, чтобы они могли взять ту землю, которая действительно им нужна", - сказал генеральный директор АРЧК Сергей Ховрат, слова которого приводит пресс-служба.

Всего по итогам октября граждане подали более 500 заявлений на получение земли по госпрограмме в Приморье. Две трети заявлений пришлись на новые территории. Наибольшим спросом пользуются земельные участки возле поселков Ключевой, Соловей-Ключ и Западный в Надеждинском районе - они находятся менее чем в 50 км от Владивостока.

Приморье сохраняет первое место среди регионов ДФО по количеству участников программы "Дальневосточный гектар". Землю здесь уже взяли более 22,6 тыс. человек. Суммарно за все время во всех 11 регионах Дальнего Востока участки землю по этой государственной программе получили 86,5 тыс. человек.

Закон о "дальневосточном гектаре" разработан Минвостокразвития России по инициативе президента РФ Владимира Путина. Программа позволяет россиянам бесплатно и в кратчайшие сроки получать земельные участки до 1 га на Дальнем Востоке. С марта 2019 года гектар могут получить и участники госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников. По мнению вице-премьера - полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева, развитие программы будет стимулировать создание более ста новых населенных пунктов в макрорегионе.