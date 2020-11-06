В Москве умер разведчик-нелегал Герой России Юрий Шевченко

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Разведчик-нелегал Герой России Юрий Шевченко умер в Москве от хронического заболевания на 82-м году жизни. Об этом ТАСС сообщил в пятницу руководитель пресс-бюро Службы внешней разведки Сергей Иванов.

"Сегодня в 00:40 остановилось сердце Героя России, полковника в отставке, разведчика-нелегала Юрия Анатольевича Шевченко, - сказал он. - Два месяца назад, 2 сентября, Юрий Анатольевич присутствовал на открытии скульптурной композиции в штаб-квартире СВР России в Ясеневе. Радовался встречам с друзьями-коллегами, много шутил, охотно давал интервью. Казалось тогда, что его энергии хватит на долгие годы. Оказалось, что на два месяца. Он скончался от хронической болезни". Он не дожил всего полтора месяца до столетия Службы внешней разведки, которого он так ждал.

В этом году с Шевченко по инициативе директора СВР Сергея Нарышкина был снят гриф "секретно". В феврале он впервые предстал перед фото- и видеокамерами журналистов на презентации в ТАСС книги "Агент, переигравший абвер", посвященной его коллеге - легендарному разведчику, Герою Советского Союза Геворку Вартаняну

Юрий Шевченко родился 28 июня 1939 года в Москве в семье служащих. В 1963 году окончил факультет промышленного строительства Московского архитектурного института по специальности "архитектор", в 1965 году - основной двухгодичный факультет школы № 101 КГБ. В органах госбезопасности с 1963 года, на подготовке для работы в особых условиях с 1965 года. С 1969 года регулярно выезжал в командировки за рубеж для решения разведывательных задач, вел работу с ценными источниками, участвовал в вербовочной разработке, добывал ценную информацию, в том числе с высшим грифом секретности "космик". "В ходе выполнения специальных заданий в условиях, сопряженных с риском для жизни, проявляя мужество и героизм, реализовал ряд сложнейших острых оперативных комбинаций, создав каналы получения информации, напрямую затрагивающей национальные интересы СССР, а впоследствии и Российской Федерации", - сообщили в СВР.

В 2001 году было принято решение о прекращении его активной разведдеятельности за рубежом и переводе на работу в Центр. В 2010 году вышел в отставку, и с тех пор активно передавал свой оперативный опыт молодым разведчикам-нелегалам.

Шевченко награжден орденами Красного Знамени, Красной Звезды, "За заслуги перед Отечеством IV степени", "За военные заслуги", почетными знаками "Почетный сотрудник госбезопасности" и "За службу в разведке", лауреат почетного звания "Заслуженный сотрудник органов внешней разведки Российской Федерации". В мае 2017 года указом президента России Владимира Путина ему было присвоено звание Героя Российской Федерации.