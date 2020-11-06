Мишустин направил приветствие участникам XIX молодежных Дельфийских игр

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин направил приветствие организаторам и участникам XIX молодежных Дельфийских игр. Телеграмма опубликована в пятницу на сайте кабмина.

"За эти десятилетия Дельфийские игры прошли в самых разных регионах нашей страны, открыли множество новых имен, дали возможность талантливым юношам и девушкам заявить о себе, сделать первые шаги к успеху", - говорится в телеграмме.

В нынешнем году конкурс проводится в дистанционном формате в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Премьер отметил, что, несмотря на это обстоятельство, Дельфийские игры пользуются неизменным интересом. "Яркий пример этому - тысячи одаренных молодых людей, которые принимают участие в творческих соревнованиях", - заметил глава кабмина.

"Уверен, что каждый из вас порадует жюри, наставников и зрителей яркими выступлениями, а Игры будут способствовать популяризации культуры и искусства в нашей стране", - добавил Мишустин, пожелав участникам удачи и заслуженных побед.

Молодежные Дельфийские игры России - ежегодные комплексные соревнования, проводящиеся в целях выявления и поддержки творчески одаренных детей и молодежи страны. XIX Дельфийские игры пройдут 6-11 ноября в дистанционном формате.