Первая онлайн-ярмарка продуктов от местных фермеров открылась в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 6 ноября. /ТАСС/. Первая онлайн-ярмарка, где местные фермеры могут без посредников реализовывать свою продукцию, открылась в Приморье. Об этом в пятницу сообщается на сайте регионального правительства.

"Ярмарка приморских продуктов открылась в интернете. Молоко, мясо, овощи и другие товары производители реализуют напрямую. В системе уже зарегистрировано более тысячи производителей и дачников из Приморья", - говорится в сообщении.

Руководитель краевого центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Виктор Понамарев отметил, что на онлайн-площадке покупатель и продавец могут самостоятельно провести сделку или совершить ее с гарантиями в разделе "Биржа". Фермеру, который решил продать свой товар через электронный ресурс, необходимо пройти бесплатную регистрацию на сайте или через приложение "Ярмарка".

Президент России Владимир Путин в июне поручил правительству РФ совместно с регионами разработать перечень дополнительных мер по расширению сбыта продукции фермерских хозяйств. В частности, указывалось на необходимость организации региональных и межрегиональных фермерских ярмарок, нестационарной и развозной торговли с возможностью предоставления фермерам бесплатных торговых мест или субсидирования затрат на их предоставление.