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Мишустин поздравил режиссера Аллу Сурикову с юбилеем

Премьер отметил ее талант и индивидуальность

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил российского режиссера, сценариста и продюсера Аллу Сурикову с юбилеем, отметив ее уникальный режиссерский талант и невероятную энергию. Телеграмма опубликована в пятницу на сайте правительства РФ.

"Ваш уникальный режиссерский талант, индивидуальность, невероятная энергия блестяще воплотились в яркие комедии и мелодрамы, документальные фильмы и сценарии", - говорится в поздравлении главы кабмина. Он отмечает, что миллионы людей искренне любят добрые, ироничные, проникновенные картины Суриковой, "ведь в них - приключения, истории о дружбе, верности, счастье, о том, что близко и понятно каждому зрителю".

Алла Сурикова родилась 6 ноября 1940 года в Киеве. Она окончила филологический факультет Киевского университета, занималась математической лингвистикой. После учебы некоторое время работала на телевидении, после чего устроилась ассистентом режиссера на киностудию имени Довженко, а затем отправилась в Москву, чтобы учиться на Высших курсах сценаристов и режиссеров у Георгия Данелии.

Сурикова подарила зрителям картины "Будьте моим мужем", "Ищите женщину", "Искренне ваш…", "Человек с бульвара Капуцинов", каждая из которых отличалась выдающимся актерским составом. У нее снимались Андрей Миронов, Сергей Юрский, Леонид Куравлев, Михаил Боярский, Елена Проклова, Галина Польских и другие звезды советского кино.

Алла Сурикова является Заслуженным деятелем искусств РФ (1992), Народной артисткой РФ (2000), обладательницей ордена "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2016).

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Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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