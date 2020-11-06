Кировская область получила средства на амбулаторное лечение пациентов с коронавирусом

КИРОВ, 6 ноября. /ТАСС/. Власти Кировской области направят 47,5 млн рублей на обеспечение препаратами пациентов с коронавирусом, которые проходят лечение амбулаторно, сообщается в пятницу на сайте правительства области.

"Кировской области для обеспечения лекарственными препаратами пациентов с новой коронавирусной инфекцией, получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, выделено 47,5 млн рублей. Сейчас ведется работа по заключению контрактов на поставку медикаментов с поставщиками", - говорится в сообщении.

Как рассказал министр здравоохранения Кировской области Андрей Черняев, медикаменты будут выдаваться бесплатно по рецепту врача через государственную аптечную сеть. По словам министра, планируется, что первые пациенты начнут получать препараты во второй декаде ноября. Так как больным гражданам необходимо соблюдать карантин, лекарства будут доставлять на дом. Для этого к работе планируется подключить социальных работников и волонтеров.

Правительством РФ на лекарственное обеспечение амбулаторных пациентов с новой коронавирусной инфекцией выделено более 5 млрд рублей.