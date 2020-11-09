Недействительная сделка: кто возместит ущерб пострадавшим?

Покупка дачного участка, частного дома или квартиры - событие, как правило, долгожданное и важное. Однако иногда радость от приобретенной недвижимости омрачается неожиданно обнаруженными нарушениями при оформлении и заключении сделки, а то и вовсе признанием ее недействительной. Одно дело, когда с момента купли-продажи имущества прошло немного времени, а вторая сторона договора при этом согласна оперативно вернуть деньги в полном объеме. Но зачастую процедура возмещения ущерба в подобных ситуациях разворачивается совсем по другому, не такому благополучному, сценарию.

Ответственность за любые сделки

К примеру, продавец оказался мошенником, который успел провернуть целую череду сделок с определенной недвижимостью и скрыться в неизвестном направлении. В итоге в качестве истца будет выступать первоначальный владелец квартиры - первый в цепочке жертв, который ни в чем не виноват и имеет вполне законные основания на возврат своей собственности.

Вместе с тем тот человек, у которого по решению суда изымают злополучную жилплощадь, - тоже жертва и тоже имеет право на возврат когда-то заплаченных за квартиру миллионов. В этой ситуации возникают два непростых вопроса - сколько ждать возврата денежных средств, а самое главное, с кого же их требовать, если след мошенника давно простыл? К сожалению, в том случае, если сделка оформлялась в простой письменной форме, то есть без нотариуса, такие вопросы, скорее всего, перейдут в разряд риторических.

Другое дело, если сделку с недвижимостью удостоверял нотариус, который допустил ошибку при работе с документами, - не проверил какие-то пункты договора, не разъяснил сторонам суть и последствия сделки, сделал серьезную опечатку в тексте проекта договора и т. д. По закону каждый нотариус несет полную имущественную ответственность за результат собственной работы и гарантирует столь же полное возмещение ущерба людям, которые пострадали вследствие его ошибки.

Речь здесь идет не только о сделках, но и о любом другом документе с печатью нотариуса. К примеру, возможные ошибки нотариусов при оформлении завещаний, доверенностей или даже согласий на выезд несовершеннолетних детей за рубеж - все они точно так же влекут за собой материальную ответственность и выплату компенсаций пострадавшим. Гарантию возмещения ущерба в полном объеме обеспечивает выстроенная в нотариате система страхования.

Ошибки и компенсации

По данным Ингосстрах, одного из крупнейших страховщиков ответственности нотариусов по всей России, за неполный 2020 год по всем страховым случаям, связанным с нотариусами, было выплачено шесть убытков на общую сумму 7,5 миллиона рублей. Самая крупная компенсация - она составила 5,1 миллиона рублей - касалась удостоверения доверенности на распоряжение недвижимостью. Покупатель квартиры усомнился в действительности документов и обратился в суд. Выяснилось, что у предыдущего владельца квартиры был недействительный договор купли-продажи. Суд это признал, и в соответствии с его решением нотариус возместил ущерб.

В свою очередь, в прошлом году самой весомой по финансовому урону ошибкой нотариуса стало некорректно составленное завещание. Пострадавшим было выплачено почти 1,2 миллиона рублей. Также Ингосстрах зафиксировал страховые случаи по ошибкам нотариусов в оформленных ими согласиях на выезд за границу несовершеннолетних детей. Из-за согласий, которые отклонили сотрудники пограничной службы, семьям приходилось сдвигать уже запланированные даты поездок, а также покупать новые билеты или даже путевки. Все эти вынужденные расходы опять же компенсировали невнимательные нотариусы в полном размере.

Четыре ступени гарантий

В масштабе общего объема нотариальных действий, которые ежегодно совершаются в России (в прошлом году их число составило 46 миллионов), количество ошибок, допущенных нотариусами, уже долгие годы остается объективно незначительным. Однако стоит отметить, что ни один из таких случаев не остается без внимания и гарантированных выплат пострадавшим.

Имущественная ответственность нотариуса в силу закона обеспечивается четырьмя ступенями гарантий. Первая - каждый российский нотариус ежегодно страхуется как минимум на пять миллионов рублей, чтобы иметь возможность в буквальном смысле расплатиться за свои ошибки. При этом подавляющее большинство, к примеру, московских нотариусов заключают договоры страхования на значительно большие суммы.

Однако иногда могут возникать ситуации, при которых личного страхования нотариуса оказывается недостаточно для покрытия ущерба. В таких случаях на помощь приходит вторая ступень гарантий - коллективная страховка региональной нотариальной палаты. Если необходимы еще средства, взыскание направляется на личное имущество нотариуса, допустившего ошибку. Ущерб в особо крупном размере может быть возмещен с помощью еще одной ступени - путем привлечения денежных средств специального компенсационного фонда Федеральной нотариальной палаты (ФНП).