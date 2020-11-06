Песков: ситуация с коронавирусом в России имеет тревожную тенденцию

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Тренд на увеличение заразившихся коронавирусом сейчас прогнозируется в России, что требует дополнительных мер. Об этом журналистам в пятницу заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, подчеркнув, что ограничения не связаны с локдауном.

"Трудно прогнозировать в нюансах ход развития пандемии, основные тренды прогнозируемы, прогнозируется тренд на повышение, что требует принятия дополнительных мер", - сказал представитель Кремля. Он отметил, что "дополнительные меры принимаются". "Это не меры, связанные с локдауном, но меры регулирующего характера, и каждый регион, учитывая свою специфику, принимает соответствующие решения", - добавил Песков.

При этом он повторил, что с распространением коронавируса "тенденция тревожная, пандемия развивается".

Представитель Кремля не стал говорить о том, насколько эффективны принимаемые меры без локдауна. "Пока рано, наверное, об этом говорить", - пояснил он, добавив, что нужен всесторонний анализ. Песков обратил внимание на то, что такими вопросами занимается оперативный штаб. "Ситуация развивается, и она тщательно отслеживается, анализируется, коллегиально принимаются меры в регионах с учетом специфики отдельно взятого региона", - отметил он.

За последние сутки, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в РФ возросло на 20 582, что является антирекордом за время пандемии.