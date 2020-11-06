Школы в Курской области частично перейдут на дистанционное обучение

КУРСК, 6 ноября. /ТАСС/. Общеобразовательные школы в Курской области частично с 9 по 22 ноября перейдут на дистанционное обучение в связи с неблагоприятной ситуацией по коронавирусу, сообщил в пятницу на своей странице в соцсети "ВКонтакте" губернатор региона Роман Старовойт.

"Ситуация с распространением COVID-19 сейчас тяжелее, чем весной и продолжает ухудшаться. Чтобы сдержать волну заболевания, приходится вводить новые защитные меры. Я с коллегами из оперштаба Курской области принял решение частично перевести школы на дистанционное обучение с 9 по 22 ноября", - написал Старовойт.

Очное обучение продолжат учащиеся 1-4 классов, учащиеся среднего звена перейдут на дистанционное обучение. В школах, где учатся меньше 100 человек, решение о переводе учащихся с 5-го по 11-й классы на "дистанционку" при необходимости примут органы местного самоуправления. Кроме того, областные власти рекомендовали вузам, колледжам, техникумам также перевести студентов на дистанционное обучение.

К 6 ноября в Курской области выявили 11 697 случаев заражения коронавирусом, за последние сутки выявлен максимальный прирост - 136 человек. За все время 8 643 человека выздоровели, 115 пациентов умерли. В регионе действует обязательный масочный режим в общественных местах, со 2 ноября работодателям рекомендовали перевести не менее 30% сотрудников на удаленку, ограничено проведение массовых, спортивных мероприятий, работа ресторанов и театров.