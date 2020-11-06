В Дании выявили 214 случаев передачи коронавируса от норок человеку

СТОКГОЛЬМ, 6 ноября. /ТАСС/. Государственный институт по борьбе с инфекционными заболеваниями выявил передачу нового коронавируса от норок людям в 214 случаях. Данные были опубликованы в пятницу на сайте ведомства.

"В Дании варианты вируса норок были обнаружены у 214 человек из 5 102 образцов, которые были проанализированы с 24-й по 42-ю неделю (с 8 июня по 18 октября). Это период, в течение которого среди норок произошла вспышка SARS-CoV-2", - отмечено в сообщении.

Штамм мутировавшего коронавируса, из-за которого Дания уничтожит 17 млн норок, обнаружен у 12 человек (11 в Северной Ютландии, один - на острове Зеландия) и на пяти норковых фермах.

Датское правительство приняло в среду решение об уничтожении всех норок на зверофермах после обнаружения случаев заражения среди животных для предотвращения распространения мутировавшего коронавируса. Коронавирус быстро распространился на 1 139 норковых фермах в Дании. Особенно сильно пострадали хозяйства Северной Ютландии.