Проект "Удмуртия для тебя" запустили к 100-летию государственности республики

ИЖЕВСК, 6 ноября. /ТАСС/. Проект "Удмуртия для тебя", приуроченный к 100-летию государственности региона, запустили в интернете. Для его создания использовали более 4 тыс. архивных документов, сообщил в пятницу на своей странице в Instagram глава республики Александр Бречалов.

"Вы хотели бы погулять по старому Ижевску, побродить по набережной Сарапула или посетить демонстрацию трудящихся 1919 года в Глазове? С сегодняшнего дня у вас будет такая возможность. Добро пожаловать на новый познавательный ресурс "Удмуртия для тебя". Подробная интерактивная карта дает возможность погрузиться в историю каждого города и района Удмуртии", - написал Бречалов.

Он отметил, что для проекта собрали более 4 тыс. архивных документов.

На сайте создали разделы "На пути к республике", "Государство", "Общество", "Экономика" и "Документальные публикации". Каждый делится еще на несколько частей, рассказывающих о событиях, произошедших в республике в разное время. К материалам прикреплены архивные фотографии или документы.

4 ноября в Удмуртии отметили 100-летие государственности республики. Состоялось в том числе возложение цветов к памятникам ее основателей Трокаю Борисову, Кузебаю Герду и Иосифу Наговицыну, прошел телевизионный праздничный концерт "Республика - общее дело" с участием около 1 тыс. человек, также была открыта мультимедийная выставка "Столичные истории". Ранее в республике погасили специальную марку, подготовленную к празднику, и презентовали книгу о традиционной удмуртской свадьбе, издание стало частью проекта о свадьбах народов мира.