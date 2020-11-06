Мурашко заявил, что регионы должны довести резерв коек для пациентов с COVID-19 до 20%

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Регионы России должны довести резерв коек, предназначенных для пациентов с новой коронавирусной инфекцией, до 20%, сообщил в пятницу министр здравоохранения Михаил Мурашко на селекторном совещании.

"Регионы должны обеспечить до 20% резерва специализированных коек для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией. В соответствии с действующим порядком и методическими рекомендациям, помощь в стационарных условиях нужно незамедлительно обеспечить пациентам с дыхательной недостаточностью, нуждающимся в кислородной поддержке. Пациенты, которым показана только лекарственная терапия, должны лечиться в амбулаторных условиях под контролем врача, в том числе с применением телемедицинских технологий", - сказал министр.

Глава Минздрава также отметил, что в случае необходимости регионам следует проводить перераспределение врачей, привлекая к работе с пациентами с коронавирусом в амбулаторном и стационарном звене медиков тех специальностей, число обращений по которым сейчас снизилось.

Лекарства для зараженных

Мурашко также отметил, что лекарственные препараты, предназначенные для амбулаторных пациентов с новой коронавирусной инфекцией, следует выдавать сразу после постановки соответствующего диагноза, чтобы избежать посещения аптеки.

"Все пациенты с COVID-19 в регионах должны получать лечение в соответствии с 9-й версией временных методических рекомендаций Минздрава. До регионов доведены средства на обеспечение необходимых мероприятий, в том числе бесплатного лекарственного обеспечения амбулаторных пациентов. При этом мы рекомендуем организовать выдачу лекарств амбулаторным пациентам сразу после постановки диагноза - без необходимости посещения аптеки самим пациентом. Это позволит не допустить дальнейшего распространения инфекции", - сказал министр.

Ранее директор департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава России Елена Максимкина сообщила, что в некоторых регионах РФ выдача лекарств начнется уже со следующей недели. По данным Минздрава, до конца года препаратами должны быть обеспечены более 640 тыс. пациентов.