Инсценировавшего распятие на Лубянке в Москве обвинили в неповиновении полицейскому

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Активиста Павла Крисевича, инсценировавшего распятие на Лубянской площади в Москве, обвинили в неповиновении сотруднику полиции. Об этом ТАСС сообщили в Тверском суде Москвы, который рассмотрит вопрос о наказании активисту.

"В суд поступил административный протокол на Павла Крисевича, который обвиняется по ч. 1 ст. 19.3 КоАП (неповиновение законному требованию сотрудника полиции)", - сказали в суде.

Крисевич 5 ноября провел акцию напротив здания ФСБ на Лубянке: в окровавленной набедренной повязке и кроссовках разжег огонь и встал за ним на табуретку, привязав к рукам большой крест, имитируя распятие. Мужчину задержали.