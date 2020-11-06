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Инсценировавшего распятие на Лубянке в Москве обвинили в неповиновении полицейскому

Инцидент произошел напротив здания ФСБ

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Активиста Павла Крисевича, инсценировавшего распятие на Лубянской площади в Москве, обвинили в неповиновении сотруднику полиции. Об этом ТАСС сообщили в Тверском суде Москвы, который рассмотрит вопрос о наказании активисту.

"В суд поступил административный протокол на Павла Крисевича, который обвиняется по ч. 1 ст. 19.3 КоАП (неповиновение законному требованию сотрудника полиции)", - сказали в суде.

Крисевич 5 ноября провел акцию напротив здания ФСБ на Лубянке: в окровавленной набедренной повязке и кроссовках разжег огонь и встал за ним на табуретку, привязав к рукам большой крест, имитируя распятие. Мужчину задержали.

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