Нижегородский губернатор предложил синхронизировать нацпроекты с инфраструктурой вузов

ТАСС, 6 ноября. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин высказал идею о необходимости синхронизировать нацпроекты при создании университетской инфраструктуры.

"Нужно увеличивать возможности университетов по масштабу и качеству обучения. В связи с этим хотел предложить в качестве идеи в рамках инфраструктурных проектов по созданию учебных корпусов и общежитий сделать синхронизацию национальных проектов - по городской среде, жилью и других проектов, которые концентрируют серьезные ресурсы. Их нужно стараться сфокусировать вокруг университетов. Тогда проблема комфорта жизни, привлекательности для студентов, приезда в конкретный город вырастет", - сказал Никитин в ходе пленарного заседания форума "Университеты 2030: наука - компетенции - молодежь", который проходит в пятницу в Нижнем Новгороде.

Он добавил, что в Нижнем Новгороде работают 11 государственных университетов и 15 филиалов, в которых обучается более 90 тыс. студентов. "Шесть-семь лет назад было 120 тыс. студентов, значительное сокращение было в определенный период времени, последние два — два с половиной года произошла стабилизация. Мы надеемся, что будем увеличивать цифры приема и расширять университетский комплекс", - отметил губернатор.

Он подчеркнул, что для этого нужно в том числе развивать городскую среду, чтобы она была привлекательной для выпускников вузов, которые захотят продолжить работу в городе.

По его словам, в Нижнем Новгороде есть большой спрос на IT-специалистов. "Компании IT-сектора в регионе дополнительно нанимают примерно 3 тыс. человек в год, тогда как выпускников по IT-специальностям - 1 800. Два года назад было 1 400, за это время число IT-специалистов увеличили почти на 15%, но все равно их категорически не хватает", - заметил Никитин.

Ранее сообщалось, что нижегородские власти планируют создать IT-кластер в историческом квартале Нижнего Новгорода - Започаинье. По проекту здесь будут открыты до 200 тыс. кв. м новых офисных помещений, модернизирована транспортная и инженерная инфраструктура и реставрирована историческая застройка.