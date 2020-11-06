Голикова поручила проработать обеспечение средствами диагностики больных сахарным диабетом

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Вице-премьер России Татьяна Голикова поручила Минздраву проработать вопрос обеспечения больных сахарным диабетом 2 типа, получающих инсулинотерапия, тест-полосками для определения содержания глюкозы в крови в полном объеме до 1 декабря 2020 года. Об этом говорится в протоколе по итогам заседания Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере, опубликованном на сайте совета в пятницу.

"Минздраву проработать вопрос обеспечения больных сахарным диабетом 2 типа, получающих инсулинотерапию, диагностическими средствами (тест-полосками для определения содержания глюкозы в крови) в полном объеме в соответствии с клиническими рекомендациями и доложить в совет", - говорится в документе.

Кроме того, рекомендации по обеспечению средствами диагностики для больных сахарным диабетом 1 типа , не получающих инсулинотерапию, должны быть направлены в регионы до 1 декабря 2020 года.

Ранее Голикова сообщала, что численность пациентов с диагнозом "сахарный диабет" выросла за 2019 год среди взрослых - на 4,7%, среди детей - на 5,3%. На начало 2020 года было зарегистрировано 5,1 млн заболеваний сахарным диабетом у взрослого населения в России и почти 50 тыс. у детей.