Нарышкин выразил соболезнования семье разведчика-нелегала Шевченко

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин выразил соболезнования семье ушедшего из жизни разведчика, Героя России Юрия Шевченко. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-бюро СВР.

"Сложно передать словами, как любили и уважали Юрия Анатольевича в Службе, как ценили его высочайший профессионализм, богатейший опыт, преданность долгу и стремление до конца посвятить себя делу защиты интересов Отечества", - говорится в телеграмме соболезнования Нарышкина.

Глава СВР отметил, что Шевченко мог за секунду мог обаять любого. "Говорили - это его профессиональная привычка, наработанные навыки разведчика. Нет. Просто он был таким человеком. Он искренне любил людей, ненавидел и уважал противника. Но главное его качество - он умел дружить!" - добавил он.

Шевченко умер в пятницу ночью на 82-м году жизни от хронического заболевания. В этом году с него по инициативе директора СВР был снят гриф "секретно". В феврале Шевченко впервые предстал перед журналистами на презентации в ТАСС книги "Агент, переигравший абвер", посвященной его коллеге - легендарному разведчику, Герою Советского Союза Геворку Вартаняну.