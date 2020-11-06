Большинство школ НАО после каникул продолжат работать в очном формате

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Большинство школ и детсадов в Ненецком автономном округе (НАО) после осенних каникул продолжат работать в очном режиме. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе окружной администрации.

"После каникул большинство школ продолжат работать в очном режиме. В школе № 1 учеба возобновится в очном режиме для всех, кроме учеников 2 "А" класса, которому продлили каникулы по рекомендации Роспотребнадзора. В школе № 4 до 11 ноября продлят каникулы обучающимся 1-4 классов, 5-11 классы 9 и 11 ноября будут учиться в сокращенном режиме. Эти меры вводятся из-за закрытого на карантин пищеблока. Остальные городские школы и школа поселка Искателей после каникул продолжат образовательный процесс в обычном режиме", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, ученики 13 сельских школ вернутся с каникул 9 ноября, еще в пяти школах каникулы уже завершились. Учреждения дополнительного образования и детские сады продолжают работать штатно (только одна группа в детском саду "Солнышко" с 6 по 12 ноября закрыта на карантин).

Ситуация в школах и детсадах НАО регулярно анализируется и в случае необходимости будут приняты дополнительные меры безопасности, отметили в пресс-службе администрации.

С начала пандемии в НАО выявлено 517 случаев заболевания, за последние сутки в округе выявлено 6 новых случаев. 422 человек выздоровели, зафиксировано четыре летальных случая.