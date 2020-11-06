Мишустин: некоторые страны пытаются использовать пандемию для экономической выгоды

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Некоторые страны пытаются использовать пандемию и общую мировую нестабильность для получения политической и экономической выгоды. Такое мнение выразил премьер-министр России Михаил Мишустин в пятницу на заседании Совета глав правительств СНГ, которое проходит в режиме видео-конференц-связи.

"Некоторые члены международного сообщества пытаются использовать пандемию и общую мировую нестабильность, чтобы получить экономические, а нередко и политические преимущества", - сказал председатель российского правительства.

В качестве примера таких действий он назвал навязывание другим странам своего видения экономических процессов, а также введение санкций и протекционистские меры, которые широко применяются в целях недобросовестной конкуренции. Все это происходит на фоне непростой обстановки в Белоруссии, Киргизии, обострения конфликта в Нагорном Карабахе, заметил Мишустин.

"В этих условиях страны Содружества должны поддерживать конструктивное взаимодействие, слажено работать, оставаться друг для друга ближайшими экономическими партнерами", - призвал российский премьер.