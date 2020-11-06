{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Мишустин: некоторые страны пытаются использовать пандемию для экономической выгоды

В качестве примера российский премьер назвал навязывание другим странам своего видения экономических процессов, а также введение санкций и протекционистские меры в целях недобросовестной конкуренции

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Некоторые страны пытаются использовать пандемию и общую мировую нестабильность для получения политической и экономической выгоды. Такое мнение выразил премьер-министр России Михаил Мишустин в пятницу на заседании Совета глав правительств СНГ, которое проходит в режиме видео-конференц-связи.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Некоторые члены международного сообщества пытаются использовать пандемию и общую мировую нестабильность, чтобы получить экономические, а нередко и политические преимущества", - сказал председатель российского правительства.

В качестве примера таких действий он назвал навязывание другим странам своего видения экономических процессов, а также введение санкций и протекционистские меры, которые широко применяются в целях недобросовестной конкуренции. Все это происходит на фоне непростой обстановки в Белоруссии, Киргизии, обострения конфликта в Нагорном Карабахе, заметил Мишустин.

"В этих условиях страны Содружества должны поддерживать конструктивное взаимодействие, слажено работать, оставаться друг для друга ближайшими экономическими партнерами", - призвал российский премьер.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
Волгоградский губернатор передал один из служебных автомобилей врачам детской клиники
Администрация Волгограда также решила передать медикам часть служебного автотранспорта
Читать полностью