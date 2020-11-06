КС: религиозные организации не обязаны вешать на здания таблички с полным наименованием

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 ноября. /ТАСС/. Конституционный суд (КС) России постановил, что религиозные организации не обязаны крепить на всех зданиях, которыми они пользуются, таблички со своим полным официальным наименованием, достаточно разместить информацию внутри помещения. Об этом говорится в постановлении КС по итогам рассмотрения обращения подмосковной Церкви христиан веры евангельской "Слово жизни".

Согласно постановлению суда, церковь оспаривала конституционность части 3 статьи 5.26 Кодекса об административных правонарушениях и пункта 8 статьи 8 закона "О свободе совести и о религиозных объединениях", на основании которых она была привлечена к ответственности. Согласно материалам КС, прокуратура проверила церковь из Долгопрудного, которая входит в структуру крупного протестантского объединения в России, и нашла нарушение. По мнению надзорного ведомства, оно заключалось в том, что церковь не разместила на зданиях, которыми она пользуется, для всеобщего обозрения таблички со своим официальным названием. Суд общей юрисдикции, несмотря на то, что такие вывески имелись внутри зданий, пришел к выводу, что таким образом церковь не проинформировала граждан о своей деятельности.

"[Эти нормы административного кодекса] не предполагают привлечения религиозной организации к административной ответственности за осуществление деятельности без указания своего официального полного наименования в виде вывески (таблички, стенда, указателя) на жилом доме (при входе на земельный участок, на котором он находится), адрес которого содержится в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве адреса религиозной организации", - говорится в постановлении КС.

В своем постановлении КС указал, что граждане должны осознавать, с какой религиозной организацией они имеют дело, однако такие организации, в отличие от других юридических лиц, имеют право на ограничение свободного доступа к ним людей и сами решают, будут ли они привлекать новых последователей. КС счел, что для информирования о своей деятельности религиозным организациям достаточно размещать информацию о себе внутри зданий, а попытка заставить их размещать вывески снаружи может означать чрезмерное вмешательство государства в сферу свободы совести.

КС также постановил, что решение суда о привлечении церкви к ответственности необходимо пересмотреть.