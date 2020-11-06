Twitter скрыл 12-й твит Трампа за последние три дня

ВАШИНГТОН, 6 ноября. /ТАСС/. Социальная сеть Twitter скрыла за последние три дня, прошедшие после проведения в США всеобщих выборов, 12 твитов президента Дональда Трампа на том основании, что они "содержат спорный контент", который может вводить пользователей в заблуждение относительно организации, проведения и подведения итогов состоявшихся выборов.

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В своем последнем твите, который был помечен как содержащий спорный контент, Трамп написал, что он "с легкостью выигрывает президентские выборы", если учитывать "легально поданные голоса". "Наблюдателям не было позволено каким-либо путем, способом или в какой-либо форме делать их работу, и, следовательно, голоса, поданные в этот период (в ходе почтового голосования - прим. ТАСС), должны считаться незаконными голосами", - написал американский лидер.

Вскоре после этого Трамп написал еще один твит, в котором посетовал на то, что Twitter стал "неуправляемым" из-за попустительства властей. Twitter потерял контроль, что стало возможным благодаря подарку правительства в виде Раздела 230!" - говорится в послании Трампа.

Речь идет о части интернет-законодательства США, дополняющей Закон о порядочности в коммуникациях от 1996 года. По сути этот раздел предоставляет поставщикам и пользователям интерактивных компьютерных услуг иммунитет от ответственности в отношении информации, предоставленной сторонними пользователями.

Во вторник в США состоялись всеобщие выборы. На них избирались президент и вице-президент, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса США, губернаторы 13 штатов и территорий. Победитель президентской гонки пока не определен.