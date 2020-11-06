Капсула времени, оставленная русскими путешественниками в Арктике, приплыла в Ирландию

ДУБЛИН, 6 ноября. /Корреспондент ТАСС Владимир Зибров/. Капсула времени, оставленная русскими путешественниками в районе Северного полюса, всего два года спустя оказалась у берегов Ирландии. О неожиданной находке двух молодых ирландских серферов сообщила газета Irish Independent.

"Вначале мы подумали, что это может быть бомба или какая-нибудь урна с прахом", - отметила в интервью изданию Софи Карран. Девушка и ее приятель Конор Макклори занимались серфингом в Гвидоре (графство Донегал), где ими и был обнаружен на пляже странный предмет цилиндрической формы с надписью на русском языке. Когда с помощью русскоязычного знакомого молодые люди узнали, что перед ними капсула времени, они сразу же открыли ее. "Там оказалось огромное количество фотографий, карта с туристическим маршрутом Арктики, ресторанное меню, письма, сувенирные пробковые подстаканники...", - рассказала ирландка.

Углубившись в изучение содержимого капсулы, Софи и Конор обнаружили контактные данные одного из полярных путешественников - им оказалась жительница Петербурга, блогер по имени Светлана. "Она была в шоке, когда мы созвонились с ней и рассказали про нашу находку, - продолжила свой рассказ ирландка. - Света сообщила, что они совершали полярный круиз на борту атомного ледохода "50 лет Победы" и закопали капсулу в снегу на девяностом градусе северной широты". По словам Софи, русские туристы ожидали, что их послание совершит долгое путешествие во времени, однако по прошествии всего двух лет капсула оказалась в Ирландии, проделав путь в 4 тысячи километров.

"Повсюду вокруг нас снега. Мы думаем о том, что, когда это письмо кто-нибудь прочтет, льдов в Арктике уже не останется", - процитировала Софи письмо из капсулы. "Наша находка - это предостережение об опасности глобального потепления. Льды в Арктике тают значительно быстрее, чем любой из нас может себе представить", - отметила ирландка. Молодые люди планируют перевести до конца все письма, а затем передать содержимое капсулы в коллекцию одного из местных пабов - в Ирландии многие из них напоминают краеведческие музеи со всякого рода трофеями и антикварными предметами. "Фирменные подстаканники с ледокола оставим себе на память", - сказала Софи.