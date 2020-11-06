Глава Калуги Дмитрий Денисов заразился коронавирусом

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Дмитрий Денисов, утвержденный в пятницу на должность главы Калуги, заразился коронавирусом.

"К сожалению, заболел коронавирусом. Сейчас состояние стабилизировалось. Где-то через неделю выйду на работу после сдачи всех анализов", - сообщил он ТАСС.

6 ноября депутаты городской думы утвердили Денисова на должность головы (официальное название руководителя городской администрации) Калуги. По состоянию здоровья он не смог присутствовать на заседании гордумы.

Чиновник добавил, что сейчас лечится дома. "Сейчас нахожусь дома, лечусь в домашних условиях, принимая препараты, назначенные врачом", - сказал Денисов.

По данным регионального оперативного штаба, коронавирус в области выявлен у 12 672 человек, выздоровели 9 622 человека, 89 пациентов с коронавирусной инфекцией умерли. За сутки коронавирус подтвердился у 129 жителей региона.