Минюст подготовил изменения в правила внутреннего распорядка о посылках для заключенных

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Минюст России разработал изменения в правила внутреннего распорядка исправительных и воспитательных колоний, регламентирующие допустимый вес посылок для осужденных. Тексты поправок размещены на портале проектов нормативных правовых актов.

Как пояснили в Минюсте, изменения в приказы о правилах внутреннего распорядка связаны с принятой в июле этого года Госдумой поправкой в статью 90 Уголовно-исполнительного кодекса (вступает в силу с 17 января следующего года), которая устанавливает максимальный вес посылки (20 кг), передачи (20 кг) и бандероли (5 кг). Кроме того, осужденным к лишению свободы разрешат получать в соответствии с медицинским заключением лекарственные средства и предметы медицинского назначения только в посылках и передачах, бандероли исключаются как почтовые отправления для лекарств и предметов медицинского назначения.

Как ранее сообщил ТАСС замдиректора ФСИН Валерий Бояринев, это наиболее актуально для содержащихся в исправительных учреждениях инвалидов и лиц с ограниченными возможностями, которые смогут получать посылки с необходимыми медицинскими изделиями.

В настоящее время в Уголовно-исполнительном кодексе предусмотрено, что максимальный вес посылки для осужденных определяется почтовыми правилами. Между тем, они различаются у разных почтовых операторов (у "Почты России" - 20 кг, у EMS - 31 кг).