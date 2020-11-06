Минюст разработал законопроект о дистанционных собраниях НКО и религиозных организаций

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Министерство юстиции России разработало законопроект, позволяющий в дистанционном режиме проводить собрания некоммерческих организаций, религиозных объединений и партий. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минюста.

"Предлагается предусмотреть возможность проведения в онлайн-формате без личного присутствия общих собраний и заседаний иных органов управления НКО по вопросам, относящимся к их сфере деятельности и в соответствии с их компетенцией, за исключением вопросов, решения по которым принимаются тайным голосованием", - отмечается в сообщении.

В Минюсте пояснили, что положения разработанного законопроекта предлагается распространить на ассоциации, фонды, автономные некоммерческие организации, общественные организации, политические партии, религиозные организации и иные НКО, в отношении которых применяется специальный порядок государственной регистрации.

Законопроектом вносятся изменения в ст. 29 федерального закона "О некоммерческих организациях" и ст. 8 федерального закона "О свободе совести и о религиозных объединениях".

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции устанавливаются ограничения на массовые мероприятия, что препятствует проведению общих собраний или заседаний коллегиальных органов управления НКО и религиозных организаций. В то же время законодательством не урегулирован вопрос проведения, в частности, в условиях распространения коронавируса, собраний или заседаний органов управления НКО и религиозных организаций в дистанционном режиме.