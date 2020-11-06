Еврокомиссия прокомментировала намерение Венгрии приобрести у России вакцину от COVID-19

БРЮССЕЛЬ, 6 ноября. /ТАСС/. Страна ЕС, по нормам сообщества, может в чрезвычайной ситуации в исключительном порядке провести ограниченную закупку вакцин без европейской сертификации, под собственную юридическую ответственность. Это признал в пятницу на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Стефан де Кеерсмакер, отвечая на вопрос о намерении Венгрии закупать российскую вакцину от коронавируса.

"Согласно нормам ЕС существуют ограниченные исключения, которые разрешают странам - членам временно использовать несертифицированные на европейском рынке медикаменты в экстренных ситуациях, под полную юридическую ответственность этих стран", - заявил он.