Школьники 6-10 классов в Башкирии будут учиться дистанционно после завершения каникул

УФА, 6 ноября. /ТАСС/. Учащиеся 6-10 классов в Башкирии будут учиться в дистанционном формате с 9 по 22 ноября. Очные занятия будут посещать начальные, а также пятые и одиннадцатые классы, сообщила в пятницу пресс-служба главы республики.

"При принятии решения члены оперштаба опирались на рекомендации Минздрава Башкортостана и Управления Роспотребнадзора по РБ. Так, школьники с первого по пятый классы, а также одиннадцатиклассники в этот период будут учиться очно. Учащиеся 6-10 классов перейдут на дистанционный формат обучения", - говорится в сообщении.

Малокомплектные школы будут работать в обычном режиме, их посещают не более 75 детей. Такой режим обучения предполагается до 22 ноября. Также ближайшие две недели занятия в учреждениях дополнительного образования будут проходить в дистанционном режиме, добавили в пресс-службе. Школьные каникулы в Башкирии начались на неделю раньше, 19 октября, из-за эпидемиологической ситуации, затем были продлены до 9 ноября.

В пятницу заражение коронавирусной инфекцией подтверждено у 11 343 жителей республики, выздоровели 10 525 человек, в больницах на лечении находятся 266 пациентов. С начала пандемии от инфекции умерли 58 человек, количество случаев с внебольничной пневмонией за сутки - 297.