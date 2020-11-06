В Москве выявляют около 9-9,5 тыс. контактов с заразившимися коронавирусом в день

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Около 9-9,5 тыс. человек, имевших контакт с заразившимися коронавирусом, выявляются в Москве ежедневно в ходе эпидемиологических расследований, сообщила в пятницу в интервью ТАСС заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"В настоящий момент с учетом высокой заболеваемости ежедневно выявляются 5-6 тыс. заболевших, по каждому случаю заболевания проводится эпидемиологическое расследование, в ходе которого выявляются контактные лица. В среднем в день - 9-9,5 тыс. контактных лиц", - сказала она.

По словам Раковой, власти усовершенствовали схему работы с контактными лицами. "Чтобы предупредить их о риске заражения, мы рассылаем адресно СМС-сообщения, а также направляем информацию по месту работы или учебы, чтобы человек мог предоставить больничный на время изоляции. В день уходит до 6,5 тыс. таких сообщений", - уточнила она.

Заммэра добавила, что среди госпитализированных много тех, кто занимается самолечением. "Коронавирус - серьезное заболевание, которое не допускает легкомысленного отношения к себе. У московских врачей уже сформировался очень большой опыт работы с этой инфекцией. Отработаны четкие схемы лечения, закуплен значительный объем лекарственных препаратов, и все лекарства больным коронавирусом в Москве выдаются совершенно бесплатно", - подчеркнула она.

Ракова также отметила, что с этой осени, чтобы исключить и минимизировать распространенные последствия коронавируса, даже на амбулаторном уровне выдаются препараты, предотвращающие развитие тромбов и тяжелых осложнений. "Все эти препараты всем пациентам по назначению врача выдаются бесплатно - на дому или в КТ-центре, для этого даже не надо идти в аптеку. Обращаю внимание: эти препараты в большинстве строго рецептурные, и применять их без назначения врача - опасно", - сказала заммэра.

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