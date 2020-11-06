Коронавирусом в Москве заразились около 45 тыс. детей, это 10% всех заболевших

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Около 45 тыс. детей в Москве заразились коронавирусом за все время пандемии, что составляет почти 10% от всех заболевших. Об этом сообщила в интервью ТАСС заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Действительно, мы неоднократно говорили, что дети в большинстве болеют, к счастью, не так тяжело, как взрослые. Но это не значит, что нет ни одного ребенка, переболевшего тяжело. За все время пандемии дети составляют около 10% от всех заболевших. То есть около 45 тыс. человек", - сказала Ракова.

Она отметила, что около 10% всех переболевших коронавирусом детей проходили лечение в больницах. Сейчас в московских клиниках около 180 детей, из них 11 человек находятся в реанимации. По ее словам, эти цифры в общем числе заболевших минимальны, но они говорят нам о том, что у детей тоже есть серьезный риск заболевания.

Как указала Ракова, статистика доказывает, что меры ограничения дают свой эффект. Перевод на дистанционное обучение учеников средней и старшей школы позволил сократить долю заболевших за четыре недели вдвое (с 8,9% до 4,3%). Эти меры привели и к другому позитивному результату: почти в два раза удалось сократить долю учащихся школ в общем числе заболевших. Заболеваемость в этой группе напрямую влияет на заражения других членов семьи.

"Дети в 1,5 раза чаще передают коронавирусную инфекцию совместно проживающим родственникам, чем взрослые. Таким образом, эта мера дает свой положительный эффект. Хотя, конечно, дистант неудобен для некоторых семей. Ключевые меры защиты уже проверены временем и доказали свою эффективность. Соблюдайте социальную дистанцию, используйте средства защиты в людных местах, помещениях и транспортных средствах. Хорошо подумайте, возможно ли отложить походы в торговый центр, посещение массовых мероприятий до лучших и более спокойных времен", - перечислила Ракова.

Она призвала напомнить детям, что временная невозможность ходить в школу не означает, что стоит ходить в кино и по магазинам. Дистанционное обучение введено для защиты их здоровья, и им необходимо вести себя соответствующе.

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