Эксперт Минздрава рассказал о влиянии коронавируса на когнитивные способности детей

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Исследования показали, что новая коронавирусная инфекция на треть снижает когнитивные способности у детей, у которых до заболевания уже наблюдались подобные проблемы. Однако своевременное реагирование и соблюдение рекомендаций врачей позволяет полностью преодолеть эти трудности, сообщила в пятницу главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава России Лейла Намазова-Баранова.

"Это [легкое течение заболевания у детей] не значит, что надо закрывать глаза на возможные последствия, потому что они очевидно есть <...>. Мы проводили вместе с Департаментом здравоохранения города Москвы обследование детей, перенесших коронавирусную инфекцию, <...> и отметили очень интересные факты. В частности, фактически на треть снижались когнитивные, то есть познавательные способности у тех детей, у которых как правило уже до начала этой болезни какие-либо проблемы в этой сфере были. В большинстве своем эти ситуации были транзиторными, то есть при выполнении рекомендаций педиатров, неврологов, это все достаточно быстро купировалось", - сказала она на пресс-конференции на тему "Проблема устойчивости к антибиотикам на фоне пандемии".

Намазова-Баранова считает, что все, кто переболел коронавирусной инфекцией, в том числе дети, должны проходить реабилитацию.

"Должна проводиться углубленная диспансеризация, и все выявленные проблемы должны корректироваться, - добавила она. - Кроме того, не секрет, что есть сейчас научные исследования, в которых пытаются анализировать последствия для здоровья переболевших и со стороны других органов и систем. На взрослых когортах сейчас активно обсуждаются проблемы и со стороны почек, как они реагируют на новую болезнь, со стороны сердечно-сосудистой системы, отдаленные последствия, в том числе связанные с репродуктивной сферой и так далее. Это весь комплекс научных проблем, которые не должны откладываться в сторону".

"Коронавирус - очень "интересный" возбудитель. Потому что далеко не все пока про него понятно. Прежде всего непонятно почему настолько он благосклонен к детям, что редко вызывает у них клинические проявления болезни, ведь по сути подавляющее большинство детей если и переболеют, то в очень легкой форме или даже бессимптомно. Есть заблуждение относительно того, что дети заражают взрослых, все идет как раз наоборот - от взрослых к детям. Но дети, в отличие от других возрастных категорий, переносят его легко", - сказала она.