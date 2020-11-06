В одной из больниц Курска произошел сбой в подаче кислорода пациентам с коронавирусом

КУРСК, 6 ноября. /ТАСС/. Почти 40 пациентов с коронавирусом, находящихся в реанимации одного из медучреждений Курска, экстренно перевели в другие больницы города после обнаруженной неисправности в газификаторе, который автоматически подает кислород. Еще 15 человек, нуждающихся в кислороде, переведут для лечения на другую площадку в ближайшее время, сообщил в пятницу оперштаб области.

"В Курском городском роддоме была выявлена неисправность клапанной системы в газификаторе, который подавал кислород автоматически. 38 тяжелых пациентов экстренно были переведены в областную клиническую больницу, БСМП (больница скорой медицинской помощи - прим. ТАСС) и горбольницу №6. Все они находятся в реанимационных отделениях этих стационаров", - говорится в сообщении, распространенном оперштабом.

По информации регионального комитета здравоохранения, на лечении в городском роддоме остаются 87 человек, 15 из них нуждаются в кислороде - его подают из баллонов под контролем медработников. В ближайшее время пациентов для обеспечения автоматической кислородной поддержки переведут в больницу скорой медицинской помощи. Как сообщила главный врач городского роддома Наталья Мальцева, неисправность газификатора в настоящее время устраняют.

К 6 ноября в Курской области выявили 11 697 случаев заражения коронавирусом, за последние сутки выявлен максимальный прирост - 136 человек. За все время 8 643 человека выздоровели, 115 пациентов умерли. В регионе действует обязательный масочный режим в общественных местах, со 2 ноября работодателям рекомендовали перевести не менее 30% сотрудников на удаленку, ограничено проведение массовых, спортивных мероприятий, работа ресторанов и театров.