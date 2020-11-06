В Центральной России в ближайшие два дня ожидаются дожди и сильный ветер

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют дожди, местами с мокрым снегом, в большинстве регионов Центрального федерального округа (ЦФО) 7 и 8 ноября, в некоторых областях, в том числе во Владимирской, Костромской, Ярославской, ожидается усиление ветра до 15-17 м/с. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в региональных центрах по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

Главное управление МЧС России по Владимирской области в пятницу распространило предупреждение об ухудшении погодных условий в регионе 6 ноября - ожидается усиление ветра с порывами до 15-17 м/с. По данным областного ЦГМС, непогода сохранится в регионе также 7 и 8 ноября. "Облачно, днем с прояснениями, небольшой дождь, ветер северо-западный 7-12 м/с, местами порывы - 12-17 м/с", - отметили синоптики.

Ветер с порывами до 15-17 м/с в субботу и воскресенье также прогнозируется в Костромской, Рязанской, Тульской, Ярославской областях, порывы до 12-14 м/с прогнозируются в Брянском и Смоленском регионах. В Костромской области, по данным ЦГМС, в дневные часы в субботу и воскресенье будет не выше плюс 7 градусов, в ночь на 8 ноября - до плюс 4 градусов. "С 9 ноября местами по Костромской области ожидаются дожди и мокрый снег, температура воздуха ночью - от ноля до минус 4 градусов", - сообщили в региональном гидрометцентре.

Дожди различной интенсивности 7 и 8 ноября также ожидаются в Белгородской, Воронежской, Ивановкой, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Тамбовской, Тверской областях. "Над регионом по-прежнему господствуют сразу несколько циклонов, обильных осадков они не принесут, но все же местами будет дождливо и пасмурно. В субботу днем - до плюс 9 градусов, в воскресенье - до плюс 4 градусов, а вот уже со следующей недели нас ждет резкое похолодание", - сказали в ЦГМС по Тамбовской области.

На сайте Гидрометцентра России отмечено, что на погоду в Центральной России повлияет холодный атмосферный фронт, который будет перемещаться с севера на юг. Наибольшая вероятность дождей со снегом и порывистого ветра - в регионах на севере округа, преобладающая температура воздуха в ночные часы - плюс 1-7 градусов, в дневные - плюс 4-11 градусов.