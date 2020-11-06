Правительство Саратовской области выделило дополнительные автомобили для поликлиник

САРАТОВ, 6 ноября. /ТАСС/. Власти Саратовской области выделили из правительственного гаража дополнительные машины поликлиникам, чтобы помочь врачам совершать выезды на дом к пациентам. Об этом в пятницу в Instargam сообщил губернатор региона Валерий Радаев.

"Число вызовов врачей выросло в три-четыре раза. Необходимо дополнительно поддержать поликлиники машинами, чтобы посещение пациентов стало более оперативным и доступным. С сегодняшнего дня из гаража правительства области выделено 10 дополнительных автомобилей для шести саратовских поликлиник. Администрация Саратова направила еще пять автомобилей в пять поликлиник", - написал он.

Ранее власти уже выделяли несколько машин из своего гаража, за две недели они совершили более 1,2 тыс. выездов с медиками. Кроме этого, подведомственные учреждения Минсоцзащиты, по словам Радаева, располагают порядка 70 автомобилями, в том числе 26 специализированными, для доставки граждан старше 65 лет, проживающих на селе. Все они предоставляются под нужды врачей по запросам медучреждений. Еще две машины из гаража министерства будут переданы поликлиникам Саратова.

"Закрепление машин за поликлиниками должно сохраняться на тот период, который потребуется. При необходимости выделим еще автотранспорт. Кроме того, нужно работать с бизнесом по этому направлению. Главное - оперативно помогать людям", - заключил глава Саратовской области.