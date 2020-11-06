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Пандемия COVID-19

В ГП заявили, что прокуроры за прошедшую неделю добились выплат медикам на 77 млн рублей

В ведомстве сообщили, что защищены трудовые права более 2,8 тыс. граждан и погашена задолженность по зарплате в размере свыше 76 млн рублей

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Прокуроры в условиях распространения коронавируса добились за минувшую неделю стимулирующих выплат медикам на сумму 77 млн рублей. Об этом журналистам сообщили в пятницу в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

"За прошедшую неделю мерами прокурорского реагирования обеспечено перечисление 77 млн рублей выплат стимулирующего характера медицинским работникам. Восстановлены права 281 медика", - говорится в сообщении.

Кроме того, защищены трудовые права более 2,8 тыс. граждан и погашена задолженность по зарплате в размере свыше 76 млн рублей.

В складывающейся экономической ситуации прокурорами также обеспечивается защита прав субъектов предпринимательской деятельности. "Благодаря мерам прокурорского реагирования заказчиками исполнены денежные обязательства по муниципальным и государственным контрактам на сумму более 145 млн рублей, пресечено 120 проверочных мероприятий органов контроля, предпринятых вопреки установленному мораторию", - сообщили в Генпрокуратуре.

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