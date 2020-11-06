В калининградских поликлиниках ограничили оказание плановой помощи

КАЛИНИНГРАД, 6 ноября. /ТАСС/. Амбулаторно-поликлинические учреждения в Калининградской области из-за пандемии приостанавливают с 6 ноября проведение профилактических осмотров и ограничивают оказание плановой медпомощи, кроме состояний, угрожающих жизни и здоровью пациентов. Об этом сообщили в пятницу на официальном сайте министерства здравоохранения области.

"Во всех амбулаторно-поликлинических учреждениях, подведомственных региональному министерству здравоохранения, временно приостанавливается проведение профилактических осмотров, в том числе диспансеризации, взрослого населения <...> В поликлиниках ограничивается оказание плановой первичной специализированной медицинской помощи, за исключением заболеваний и состояний, которые могут повлечь за собой угрозу жизни и здоровью, а также жителям региона с социально значимыми заболеваниями и заболеваниями, представляющих опасность для окружающих. Решение о проведении необходимых исследований и процедур для указанных категорий пациентов, в том числе в условиях дневного стационара, принимает лечащий врач", - говорится в сообщении. Ограничения вводятся с 6 ноября, уточнили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"Поликлиники являются местом повышенного риска заражения респираторными заболеваниями, в том числе коронавирусной инфекцией <...> Поэтому вводимые ограничения призваны максимально ограничить контакты пациентов, дают возможность разгрузить поликлиники и персонал, в условиях распространения инфекции, сосредоточиться на оказании своевременной неотложной помощи, в том числе на дому, и помощи пожилым людям, а также минимизировать риски распространения микст-инфекции гриппа и COVID-19" - пояснил министр здравоохранения области Александр Кравченко, слова которого приводят в сообщении.

Работа амбулаторного звена организуется с приоритетом оказания неотложной медицинской помощи, в том числе на дому, пациентам с симптомами респираторных заболеваний, жителям региона старше 60 лет. Экстренную и стационарную медицинскую помощь оказывают в прежнем порядке. Изменения не касаются оказания амбулаторной медицинской помощи детям, а также стоматологической помощи населению. Также в полном объеме сохраняется вся экстренная и плановая иммунизация жителей региона, подчеркивается в сообщении.

Ситуация в регионе

Кравченко отметил, что в области возросла нагрузка на горячие линии Минздрава, увеличилось время ожидания ответов гражданам. Почти в два раза - с 800 до 1 500 в сутки - увеличилось число вызовов бригад скорой медицинской помощи. Министр призвал жителей соблюдать масочный режим в общественных местах и транспорте, социальную дистанцию. Пожилым людям рекомендовано ограничить личное общение с близкими и по возможности выходить из дома только в случаях крайней необходимости.

По данным регионального оперативного штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, на 6 ноября в области подтверждено 7 545 случаев заражения новым коронавирсом, в том числе 125 за прошедшие сутки, что стало новым суточным максимумом с начала пандемии. Вылечились 5 129 пациентов, умерли 102 человека, остаются под медицинским наблюдением 3 249 человек. На четверг в стационарах области было развернуто 1 299 мест для заразившихся, из них были заняты 1 014.

В связи с ростом числа заболевших предприятиям области рекомендовано с 3 ноября перевести на удаленный режим работы 50% офисных сотрудников. Ведущие вузы региона перешли на удаленный режим обучения студентов, за исключением практических занятий, при которых необходимо использование специального лабораторного оборудования. Занятия проводятся в малых группах.